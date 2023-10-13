〈財報〉上季獲利下滑 PNC Financial將裁員4%

PNC Financial Services Group (PNC-US) 周五 (13 日) 表示，在第 3 季獲利下降後，為削減成本，將裁員約 4%。

該行表示，裁員將使其每年的人員開支減少約 3.25 億美元或 5%。

該地區銀行股價在周五盤前交易上漲 0.5% 至 121.95 美元。

截至 9 月 30 日當季，PNC 營收下降 5.7% 至 52.3 億美元，低於市場預期的 53.2 億美元。

總部位於匹茲堡的 PNC 第 3 季平均存款也下降 3.8% 至 4225 億美元；去年同期為 4392 億美元。

當季淨利為 15.7 億美元，合每股 3.60 美元，而去年同期為 16.4 億美元和每股 3.78 美元。根據 LSEG IBES 數據，分析師預計每股獲利為 3.11 美元。

PNC 提撥 1.29 億美元作為信貸損失準備金，而去年同期為 2.41 億美元。

聯準會的量化緊縮政策，在提高銀行存放款利差的淨利息收入 (NII) 的同時，也增加了貸款違約的可能性。銀行的因應措施是為應急基金分配更多資本。

部分銀行一直在警告，隨著借貸成本飆升，NII 成長疲軟，阻止客戶申請貸款，特別是在 Fed 長期維持較高利率的情況下。

該行預計第 4 季 NII 較第 3 季下降 1% 至 2%。第 3 季 NII 較去年同期下降 1.6% 至 34 億美元。

PNC 銀行部門本月稍早表示，已與作為接管人的聯邦存款保險公司達成協議，以 166 億美元的價格從 Signature Bridge Bank 購買資本承諾投資組合。