〈航運指數〉SCFI小反彈 Q4海運暫無明顯反轉契機

上海航交所今 (13) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 為 891.55 點，較上周略漲 4.7 點，雖較上周小有反彈，但持續遭壓在 900 點下，由於第四季已進入傳統淡季，貨櫃海運恐持續低迷，暫無明顯反轉契機。

本周三大主要長程線漲跌互見，其中，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價 2230 美元，較上周續跌 19 美元；而美西線每 FEU 報價 1735 美元，較上周轉升 6 美元。

歐洲線每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 本周來到 562 美元，周跌 37 美元，跌幅 6.18%。

而地中海線每 TEU 跌 54 美元至 1112 美元，跌幅 4.63%。

海運三雄日前公布 9 月合併營收，年衰退均逾 50% 起跳，陽明 (2609-TW) 不諱言，經濟前景仍充滿挑戰。

展望後市，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年供給成長為 8.2%，需求成長為 1.4%，明年供給成長更擴大至 9.1%，需求成長僅略升至 2.2%。

長榮 (2603-TW) 已示警，明年恐持續供需失衡、充滿挑戰。

而就第四季來看，貨攬業者台驊 (2636-TW) 表示，全球第三大航商達飛 (CMA) 率先於淡季期間宣布調高亞洲至北歐運價，為歐洲線長約談判開啟序幕，在航商加大削減運力下，預計海運運價有機會在淡季期間，維持在獲利水平之上。