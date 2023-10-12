IMF總裁：以色列與哈瑪斯衝突讓全球經濟展望蒙上陰影

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周四 (12 日) 表示，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 (Hamas) 之間「令人心碎」的衝突可能讓本已黯淡的全球經濟展望謀上陰影。

喬治艾娃說：「我們正在密切留意局勢發展，特別是對石油市場影響。油價和市場已出現一些波動，但現在預測經濟影響還為時過早。」

她在摩洛哥馬拉卡治 (Marrakech) 舉行的 IMF 與世界銀行 (World Bank) 年度會議記者會上形容，以巴衝突是一朵壟罩全球經濟的烏雲，讓未來展望黯淡無光。

喬治艾娃也加入越來越龐大的金融領導人行列，他們對這場衝突爆發表示擔憂，目前已有 2,500 喪生在這場衝突中。她在記者會上情緒激動向記者說：「看到無辜的平民死亡令人心碎，付出代價的永遠是無辜的人民。」

喬治艾娃表示，在成長疲軟、經濟分化、分歧加深的全球經濟中，地緣政治嚴重的衝突正在成為「新常態」，預估利率將在更長時間內保持在較高水準，以抑制頑強的通膨。

她還呼籲各國避免局勢升息，把重點放在合作方面，同時提升在預測衝突和快速反應方面的靈活性。

與此同時，法國財政部長勒麥爾 (Bruno Le Maire) 也在記者會上說，衝突在任何地區褲大都匯給能源價格和全球經濟成長帶來「嚴重的後果」。