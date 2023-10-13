〈台股盤前〉台指期下挫逾百點 挑戰守住季線

美股四大指數除費半外周四全面走低，台指期也下挫 112 點，法人指出，台股連假後交投熱絡，帶動指數近四個交易日大漲超過 500 點，須提防漲多拉回風險，短期先以守住季線為觀察要點。

市場消息方面，大立光 (3008-TW) 昨 (12) 日召開第三季法人說明會，執行長林恩平指出，預期 10 月營運動能會較 9 月好，11 月更比 10 月好，高階手機鏡頭需求見到回溫走勢，部分客戶甚至出手增加訂單。對於生產良率仍有提升的空間，將有助毛利率改善。

自國創入主富鼎 (8261-TW) 後，董事長陳泰銘以國巨 (2327-TW) 全球通路協助，據了解，富鼎近期已開始送樣給歐美客戶，突破過往大中華區的侷限，加上筆電、伺服器與工具機市場緩步復甦，法人看好，富鼎明年營收將重返成長。

晶心科 (6533-TW) 董事長林志明昨 (12) 日出席 2023 RISC-V Taipei Day，會後針對美國管控 RISC-V 架構與否的議題表示，RISC-V 不是產品、是種國際開放標準，若美國禁止美國公司使用，將會是大損失。

鴻海 (2317-TW) 傳出啟動集團啟動調薪計畫，針對年資滿一年以上台灣區員工加薪，平均調幅達 4%，最快今年底或明年初執行。