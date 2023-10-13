〈台股盤中〉台積電連獲外資回補 大盤量縮整理有助挑戰前高

台北股市今 (13) 日早盤台積電 (2330-TW) 在外資連續兩交易日大舉回補助威之下呈現上漲格局，雖然 AI 伺服器相關概念股進入修正，但大盤指數並沒有重挫，指數在平盤之下狹幅整理，市場專家指出，大盤預估全日交易量 2900 億元，有助於整理後挑戰前高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由台股集中市場大盤今天的走勢來看，呈現量縮整理的格局，市場對通膨、升息仍有疑慮，在企業季報將陸續出爐同時，也將成為焦點。

台股集中市場加權股價指數 13 日早盤開在 16815.91 點，最高 16815.91 點，最低 16741.63 點，預估全場成交值爲 2900 億元。

證券分析師黃漢成指出，今天的集中市場盤面重心在 PC、NB 零組件、光通訊及觀光族群，預估指數將震盪向上。

今天盤中台股 AI 概念股如廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 、光寶科 (2301-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW) 走跌，汽車板相關的定穎 (3715-TW) 股價盤中突破百元價位以 106 元再創新高、但健鼎 (3044-TW) 走跌，但富喬 (1815-TW)、敬鵬 (2355-TW) 也展現強勢。

在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 受到資金排擠效應以及可能旺季不旺影響，股價呈現弱勢。

ABF 族群除南電 (8046-TW) 之外，包括景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 股價均走低。

台積電今天盤中上漲，股價最高達 554 元，較前一交易日收盤上漲 4 元。