〈大立光法說〉台中新廠完工銜接不上旺季需求 已調配由其他廠區支援

大立光 (3008-TW) 今 (12) 日召開第三季法人說明會，大立光在 10 月及 11 月的高階手機鏡頭出貨動能將逐月升高，產能利用率可望因此獲得提高，對於在本月底完工的台中新廠，大立光執行長林恩平則傾向暫不運用；同時，大立光最快在今年年底前將提出對集團的擴大投資計畫。

大立光在台中擴建三座新廠，其中 2023 年大立光台中新建生產線有一座廠在第三季底完工，法人原擔心如大立光產能利用率若遲遲無法提高，甚至 2023 年第四季起又將遭遇新廠啟用後的高成本壓力，整體趨勢恐不利於大立光，因此在今天的法人說明會中向林恩平提出詢問。

林恩平說，預計本月底完工的大立光台中這一座廠，實質上已經比原預計的在第一季完工延後，事實上，大立光對這座廠採購的設備應在第一季完工後於第二季陸續進駐，但這座廠施工進度落後，延後到本月底才完工，也造成預計產能的擴充及銜接無法趕上。

林恩平說，由於這座新廠進度落後，發生設備進駐及產能銜接的空隙，無法於第二季完成裝機，大立光今年已安排將其應提供的產能移往仍有生產空間的其他廠區生產，目前傾向暫不進行運用。

事實上，大立光投資逾 200 億元在台中興建三座新廠，同時包括投資醫療監測的大康雲及轉投資美甲事業，林恩平在回答法人詢問有沒有進一步的運用手中高額現金部位的發展方案時指出，大立光最快在今年年底前提出集團的擴大投資計畫說明。

大立光在 9 月營收已經回升 55.72 億元、創 46 個月來新高，同時，林恩平指出，預期 10 月營運動能會較 9 月好，11 月更比 10 月好，高階手機鏡頭需求見到回溫走勢，部分客戶甚至出手增加訂單。對於生產良率仍有提升的空間，將有助於毛利率的改善。