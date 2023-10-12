〈大立光法說〉旺季加溫 林恩平：10月動能優於9月 11月還比10月高

大立光 (3008-TW) 今 (12) 日召開第三季法人說明會，9 月營收已經回升 55.72 億元、創 46 個月來新高，同時，大立光執行長林恩平指出，預期 10 月營運動能會較 9 月好，11 月更比 10 月好，高階手機鏡頭需求見到回溫走勢，部分客戶甚至出手增加訂單。對於生產良率仍有提升的空間，將有助於毛利率的改善。

大立光 2023 年第三季營收 136.29 億元，毛利率 42.56%，季減 6.3 個百分點，年減 11.19 個百分點，稅後純益 59.53 億元，季增 61.05%，年減 26.9%，每股純益 44.6 元。大立光 2023 年第三季毛利率再走低到 42.56%，爲 42 季以來新低。

至於第三季的大立光業外收益部分，在新台幣走貶的走勢之下，匯兌利益爲 19.5 億元，利息收入爲 10.2 億元。

對此，林恩平指出，影響第三季毛利率走跌的原因在於包括配合客戶外購零件並且代組裝的比重提高、新產品良率不佳，加上舊機種鏡頭的價格的下跌造成，對於這些因素，在第四季也看見可以改善之道，其中，舊機種鏡頭不再見到產品價格的下跌、新產品也尚未見客戶季節性降價的要求，最重要的是，新鏡頭產品由於生產線經驗值的累積，可望在生產良率上獲得改善，並進一步改善獲利。

同時，在大立光配合外購組裝的玻璃鏡片及相關產品，林恩平指出，如大立光自行開生產線生產表現好的話，未來也將自行生產取代外購。

由於美系手機在年度旗艦新機最高階機種的鏡頭採取潛望式鏡頭，讓沉寂許久的高階手機需求也見到回溫，林思平說，以前品牌客戶很悲觀，現在沒有那麼悲觀，但還不到很樂觀的程度，而且目前賣的最好的還是中低階手機，為市場主流。不過，在高階手機手機鏡頭的納入設計上，客戶來詢問頻度也變得比較高。

至於手機的光學產業趨勢發展上，林恩平指出，受到領導品牌高階手機銷售表現優於預期，提振信心，客戶對於 2024 年新機的高階規格產品興趣轉趨積極，對高階鏡頭的需求在品牌客戶間以群體性一群群在向外擴散中，目前包括主鏡頭、潛望式鏡頭等的升級詢問度高很多。同時，目前在零組件廠商的已經實施減量生產之下，以供需狀況看，包括整機跟零組件存貨已經恢復比較正常。

大立光 2023 年前三季營收 309.59 億元，毛利率 46.35%，年減 7.89 個百分點，三季稅後純益 129.37 億元，年減 30.44%，每股純益爲 96.93 元。

大立光 12 日收盤價報 2150 元，較昨日上漲 5 元或 0.23%，成交量萎縮爲 700 張。三大法人外資賣超 73 張、投信賣超 1 張、自營商買超 11 張，三大法人合計賣超 63 張。