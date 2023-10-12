Viasat不會修復損壞Americas衛星 財務目標提前實現

Viasat (VSAT-US) 股價周四 (12 日) 上漲，該公司表示將比預期更早實現財務成長目標，並且不需要更換受損價值 7.5 億美元的通訊衛星。

雖然 Viasat 對 ViaSat-3 Americas 衛星故障根本原因的調查仍在進行中，但該公司表示，其當前和即將建立的衛星群以及第三方的支持將「滿足其關鍵移動性當前和未來需求」的市場客戶，儘管失去頻寬。

雖然存在問題，該公司「仍處於實現其財務成長目標的有利位置」。Viasat 預計 2025 年上半年自由現金流為正值，早於其先前預測的 2025 年下半年。

Viasat 股價在周四盤前交易較前一日收盤價 15.63 美元上漲 15%。

該公司於 7 月披露最近發射的 Viasat-3 Americas 衛星、又稱 ViaSat-3 F1，在部署太空船天線反射器時發生故障。Viasat 周四表示，「預計恢復的衛星通訊能力不到計畫的 10%」。

該公司還預計在今年年底前完成 ViaSat-3 Americas 衛星 4.2 億美元的保險索賠，相當於該公司價值的一半多一點。

另外，Viasat 周四證實，計劃在今年年底前為 I6 F2 備份衛星提出 3.48 億美元的保險索賠。該公司 8 月報告 I6 F2 的電源系統故障。

兩項 Viasat 保險理賠總計 7.68 億美元，業界高層預計這將擾亂專業太空保險市場。