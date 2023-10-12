比IMF更悲觀 星展預估台灣今年GDP僅0.5%

儘管出口可望在第 4 季轉正，但台灣今 (2023) 年 GDP「保一」恐怕無望，根據星展預期，台灣今年 GDP 成長率僅 0.5%，比 IMF 預估值 0.8% 還低。

星展集團今 (12) 日發布對於第 4 季經濟成長預測。星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣第 4 季經濟成長有望呈現 U 型復甦，成長動力則由內需轉向外需，預期 2023 年 GDP 成長預估值 0.5%，2024 年 GDP 成長預測則為 3.5%。

馬鐵英進一步指出，今年第 2 季至第 3 季的 GDP 年增率將從 1% 升至第 4 季的 2%，然後從明年第一季起進一步升至 3~4%。

在物價方面，星展對今年的通膨預測仍為 2.3%，但將 2024 年預測從 1.4% 上調至 1.7%。預計今年第 4 季 CPI 將維持在 2% 以上，2024 年第 1 季開始回落至 1.5~2% 的區間。

在出口部分，馬鐵英說，預期台灣出口有望在第 4 季恢復個位數正成長，科技出口的推動力將大於非科技出口，其中全球智慧型手機和 PC 庫存預計將在年底前清空，使得各大企業能夠推出新產品型號，吸引消費者升級，並加速汰換週期。

馬鐵英指出，ChatGPT 的應用正在刺激對生成式 AI 的投資，推動對高效能 GPU 和優化半導體設備的需求增加，而台灣在全球先進邏輯晶片生產中的主導地位，可望成為人工智慧相關晶片需求的主要受益者；至於非科技出口則尚未出現明顯的復甦跡象。

在庫存調整部分，馬鐵英指出，去庫存可能會在第四季持續下去，並在今年年底前消化庫存，預期將在 2024 年第 1 季開始恢復生產。