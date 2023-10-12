ASML 2023菁英獎學金計畫申請開跑 實習獎金最高達30萬元

全球半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 今 (12) 日宣布，2023 年菁英獎學金計畫申請開跑，只要是本國籍且正在攻讀計畫規定「工程學類」或「商業管理」碩士學位的學生，相關成績符合申請標準，就有 8 位學生有機會接受 ASML Mentor 導師學生培訓、EF 英語線上課程以及擔任校園大使深入了解產業知識，最高有機會獲得實習獎金新台幣 30 萬元。

ASML 台灣暨東南亞區人資長劉伯玲表示，公司深信多元人才是維持創新和技術領先的關鍵，ASML 菁英獎學金計畫已經在台灣推動 5 年，希望透過獎學金計畫持續深耕台灣、落實人才永續。

台灣暨東南亞區人資長劉伯玲日前暢談，在全球現今產業轉變情況下，如何透過多元共融 (Diversity and Inclusion, D&I) 組織文化以及多元共融領導力 (Inclusive Leadership)，真正帶動組織在跨國佈局時，打造企業擁有員工得以「國際流動」(International Mobility) 的能力，做到真正跨國籍、技能、文化的國際人才平台的重要。

劉伯玲也提到，產業先進科技的突破來自於人才培育，ASML 必須打造一個讓各種背景的人才皆能安心發展的工作環境，台灣是 ASML 在亞洲最大的據點，在超過 4500 位員工中，有 30 個國籍，為了讓各種背景的員工皆能愉快工作，也打造最具吸引力的工作環境，並致力於推廣多元共融的企業文化。

在現今產業急劇變化下，企業應該更思考如何延展既有人才在組織內的時間以及發展，劉伯玲認為，在 ASML 的 3C(Challenge、Collaborate、Care) 文化中，公司鼓勵主管在面對不同意見之時，要將 Care(傾聽意見、關懷員工) 放在中心，才更有機會轉動大家思考辯證 (Challenge)、合作雙贏 (Collaboration) 的機會。

ASML 非常重視員工的職涯體驗 (Employee experience)，除了有競爭力的薪資福利外，也為不同需求、背景的員工提供彈性的工作時間 / 地點、公平順暢的升遷與輪調制度，因為相較於一個人才的生產力，企業投資於彈性條件與平等機會，更能創造雙贏。

ASML 也積極提升主管的共融領導力 (Inclusion Leadership)，主管須以身作則，讓員工相信性別、國籍、文化等條件皆非人才發展的障礙，劉伯玲強調，半導體產業現今面對的人才挑戰，除了著眼於人才福利與招募外，更要思考如何在企業內提供員工真正跨國界與文化的團隊合作，透過鼓勵 D&I 企業文化，打造企業擁有員工得以『國際流動』（International Mobility）的能力，台灣是 ASML 全球最年輕的辦公室，我們歡迎更多學生勇於挑戰國際舞台。