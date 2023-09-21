〈央行理監事會議〉央行看好經濟逐漸好轉 明年GDP預估值3.08%

中央銀行理監事會議今 (21) 日決議利率維持 1.875%，連續 2 個季度利率不變，但考量出口、投資動能平緩，因此下修今年經濟成長率預估值至 1.46%，但央行總裁楊金龍強調，第 4 季的經濟成長會好一點，明 (2024) 年會更好，預估經濟成長率 3.08%。

美國聯準會 9 月利率會議決議暫不升息，台灣央行今天也跟進腳步，連續第 2 個季度利率政策按兵不動，重貼現率 1.875%、擔保放款融通利率 2.25%、短期融通利率 4.125%。

根據央行會後發布新聞稿指出，今年 6 月以來，消費者物價指數 (CPI) 年增率先降後升，不含蔬果及能源的核心 CPI 年增率則緩步回降，統計前 8 月平均 CPI 年增率為 2.29%，核心 CPI 年增率 2.66%。

央行預估，今年下半年通膨率略低於上半年，全年 CPI 與核心 CPI 年增率預測值分別為 2.22%、2.44%，低於上年之 2.95%、2.61%，而今年國內通膨率緩步回降，主要是進口物價及生產者物價趨跌，商品類價格雖漸趨平穩，惟疫後娛樂服務需求仍殷，服務類價格漲幅居高所致。

展望明年，國際機構預期國際油價較今年小幅回升，但國內服務類價格漲幅可望趨緩，國內通膨率將低於今年，央行預測明年台灣 CPI 及核心 CPI 年增率分別續降為 1.83%、1.73%。

央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，國內通膨趨緩，明年的通膨率可望降至 2% 以下，在今年國內經濟成長不如預期，今、明年產出缺口皆為負值的情況下，央行理事會認為維持利率不變，將有助於維持經濟金融穩健發展。

楊金龍表示，今年中以來終端需求不振，加上新興科技應用商機推升資通訊出貨動能，像是今年中旬在輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰相繼來台，掀起 AI 旋風，進而帶動股市、出口動能好轉，因此即便全球終端需求不振，但新興科技有助於推升資通訊商品出貨動能。

在經濟展望部分，央行認為，隨著全球商品貿易成長升溫，以及新興科技應用持續擴展，台灣出口及民間投資動能可望回溫，加上基本工資與軍公教薪資調升，預期民間消費續增，但因基期墊高，因此明年成長率將低於今年，預測明年經濟成長率為 3.08%。