台灣大合併台灣之星 公平會有條件放行

公平會今 (12) 日表示，昨 (11) 日已附加負擔通過台灣大 (3045-TW) 吸收合併台灣之星結合申報案，不禁止其結合。

公平會表示，電信產業具有高技術、高資本特性，企業透過結合進行資源整併，雖可改善經營效率及提升競爭力，但在遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 合併後，將使國內寬頻服務市場業者家數進一步減少，而有市場集中度提高、價格上升的疑慮。

經公平會分析，台灣大在吸收合併台灣之星後，透過整合台灣之星頻譜、網路及人力等資源，可提升頻譜使用效率、涵蓋率及網路品質，也有助促進 5G 應用服務發展，也可減少機房、基站重複建置，具整體經濟利益。

不過，公平會認為，本結合實施後，業者家數減少、市場集中度提高，而仍存有部分限制競爭的疑慮。此外，台灣大集團旗下業務經營遍及多項服務，後續是否產生行動寬頻服務市場增加之市場力量，延伸到其他服務市場的效果，仍有待觀察。

為消弭上述限制競爭疑慮，並確保「台台併」整體經濟利益大於限制競爭之不利益，經審議後，公平會決議不禁止，但從用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭三方面，對台灣大就資費方案、服務及網路品質提升、促進市場競爭等面向，提出三大附加負擔。

公平會今年 7 月中正式受理「台台併」，依規定公平會須在 30 個工作天內做出決議，必要時得延長 60 個工作天，而公平會先前決議將審議時間延長至 11 月 7 日。