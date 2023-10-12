華爾街知名分析師：隨著Fed鴿聲再起 美股將在年底反彈

華爾街知名分析師 Tom Lee 表示，在聯準會 (Fed) 發表一系列鴿派言論後，投資人應該為年底美股強勁反彈做好準備。

Lee 在一份報告中表示，自 2022 年初以來，總經形勢一直充滿挑戰，而到 2023 年，隨著俄烏戰事的拖延、美國的政治馬戲以及現在的以巴戰爭，總經形勢可能會惡化。然而，股市已經應對這一系列問題 22 個月了，因此儘管存在這些不利因素，標普 500 指數卻表現出了自 7 月底以來從未見過的積極彈性。

Lee 也說，美股的上行壓力部分是由於利率已經沒有理由繼續上漲，特別是在幾位 Fed 官員變得更加鴿派的情況下，平衡了 Fed 主席鮑爾的鷹派言論。

Lee 指出，這個週期的重點是打破通膨，而不是破壞經濟。因此，Fed 越早停止升息，獲利復甦就能越早開始。

Fundstrat 技術分析師 Mark Newton 也表示，標普 500 指數可能在下個月上漲 6%，達到 7 月高點 4,607 點，這樣的反彈將有助於為 Fundstrat 的年底目標價 4,825 點奠定基礎，該目標價較當前水準仍有 11% 的上漲空間。

針對以巴戰事，Newton 說：「歷史告訴我們，在軍事衝突期間，市場波動向來相當短暫。」，並補充說，市場的長期技術前景並未因戰爭而明顯惡化。

他還說，「悲觀情緒加上進入第 4 季的季節性利多因素，讓我們相當樂觀地認爲，經濟正處於觸底過程中，現在應該是加碼風險資產的好時機。」