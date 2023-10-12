營運成本高漲 迪士尼樂園調漲各種門票、通行證 展現高定價力

迪士尼 (DIS-US) 周三 (11 日) 宣布調漲主題樂園門票、通行證等價格且立即生效，就連停車費、年票等也沒放過，以應對昂貴的串流媒體業務和高漲的營運成本。

迪士尼主題樂園表現良好，其「樂園、體驗和產品」部門 2022 年創造 287 億美元營收，高於 2019 年新冠疫情爆發前的 268 億美元營收。迪士尼今年 9 月公布，該部門過去 12 個月的營收達 323 億美元。

面臨疫情後消費者高漲的需求，最昂貴的加州迪士尼樂園 T0 單日單園入場票維持在 104 美元不變，但熱門時段的 T6 單日單園入場票，自 179 美元調高至 194 美元，漲幅達 8.4%。為期 5 日的單園入場票自 415 美元大幅調到 480 美元，漲幅多達 16%。加價購的 5 日跨園通行證調漲 25%，達 75 美元，就連現場停車費也調漲 5 美元。

佛州迪士尼樂園沒有變動各日數的門票或通行證費用，但調漲了停車費和年票價格。

迪士尼發言人透過聲明表示，樂園不斷新增景點和娛樂設施，漲價是為了反映迪士尼樂園獨特體驗之價值。

因應燒錢的串流媒體業務和高漲的營運成本，樂園並非迪士尼近期調漲價格的唯一領域，自 10 月 13 日起，串流媒體服務 Disney+ 的高階方案也將調漲至 13.99 美元。

迪士尼財務長 Kevin Lansberry 在第三季財報電話會議上指出，第四季成本持續承壓，主要係因勞動力薪資成長，加上星際大戰酒店剩餘的 1.5 億美元加速折舊。(該酒店在開業後不到兩年就於今年永久關閉)

KeyBanc 資本市場分析師 Brandon Nispel 受訪時表示，迪士尼近期調高園區員工最低工資，增加了公司成本，且 9 月時曾宣布計劃未來 10 年加倍投資「樂園、體驗和產品」部門達約 600 億美元，「迪士尼必須設法找錢才能支付這些費用。」

針對漲價對迪士尼的影響，Nispel 認為，隨著遊客的消費增加，各樂園的人均支出應該會增加，但因為消費者持續承壓通膨與升息，入園人數可能會下降，部分消費者可能選擇去更便宜的當地樂園，而放棄消費和體驗較高級的迪士尼樂園

Nispel 說：「迪士尼傾向維持高價位聲譽。」