高力創三高 5月營收及獲利雙攀巔峰 前5月每股純益達3元

高力 (8996-TW) 受惠氫燃料電池製造商 Bloom Energy 拉貨升溫，拉貨力道大增挹注業績提升效應明顯，高力今 (4) 日公布最新獲利，5 月營收以 4.87 億元創新高，單月稅後純益也以 7600 萬元創新高，單月每股稅後純益 0.86 元，累計 1-5 月每股純益達 3 元。

高力今天盤中股價也以 388.5 元創下歷史新高，收盤價報 372 元，以平盤作收，成交量 1.03 萬張爲近一個月來單日最大成交量。

高力 2023 年 5 月營收跳躍成長到 4.87 億元，創新高，月增 35.01%，年增 1.16 倍，公司自結 5 月單月稅後 7600 萬元，月增 18.75%，年增 1.65 倍，加計 2023 年 4 月的自結稅後純益 6400 萬元及首季財報稅後純益 1.27 億元，2023 年 1-5 月稅後純益達 2.67 億元，年增 1.18 倍，已逼近 2022 年全年稅後純益的 3.01 億元，2023 年 1-5 月高力每股稅後純益達 3 元。

高力的 5 月營收營收創新高，其中在板式熱交換器及熱能產品營收較去年同期都有倍數的成長，由於 Bloom Energy 的拉貨力道可望延續到 6 月，也將有利於大幅推升 2023 年第二季營收續創新高，超越首季的 9.7 億元再度改寫歷史新高。

高力分析，5 月板式熱交換器出貨金額 2.23 億元，年增 100.98%，熱能產品出貨金額 2.64 億元，年增幅度更高達 132.36%。

高力 2023 年第一季營收以 9.7 億元攀登巔峰，毛利率 28.56%，優於去年平均毛利率的 27.69%，稅後純益 1.27 億元，年增 1.72 倍，每股純益 1.42 元，高力在第二季營運規模擴大且能在毛利率得以維持之下，估單季獲利將加速成長，由高力自結 2023 年 4 月及 5 月稅後純益合計 1.4 億元，較去年同期的 7576 萬元大增 84.78%。。

高力預估產能今年增加約 40%，目前也依規劃進度建置中，同時，Bloom Energy 的燃料電池反應盒 (Hot Box) 方面，2023 年訂單狀況需求暢旺，法人估，訂單量比起去年增加雙位數水準，加上新產能開出後，也將增加出貨動能，估高力 2023 年上、下半年業績比重將以 40% 比 60% 分布，更加有利於下半年的業績突出表現。