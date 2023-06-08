Bloom Energy拉貨急又猛 高力5月營收跳躍攀巔峰倍增至4.87億元

高力 (8996-TW) 受惠能源議題帶動，加上氫燃料電池製造商 Bloom Energy 訂單升溫，拉貨力道大增挹注業績提升效應明顯，高力今 (8) 日公布最新營收，5 月營收以 4.87 億元創新高，較去年同期大增 1.16 倍，由於 Bloom Energy 的拉貨力道可望延續到 6 月，也將有利於大幅推升 2023 年第二季營收續創新高。

高力 2023 年 5 月營收跳躍成長到 4.87 億元，月增 35.01%，年增 1.16 倍，2023 年前 5 月營收爲 18.17 億元，年增達 92.44%，其中在板式熱交換器及熱能產品營收較去年同期都有倍數的成長。

高力分析，5 月板式熱交換器出貨金額 2.23 億元，年增 100.98%，熱能產品出貨金額 2.64 億元，年增幅度更高達 132.36%。

同時，高力 2023 年 5 月營收以 4.87 億元，超越 3 月所創下的 3.95 億元單月新高，主要動能來自氫燃料電池製造商 Bloom Energy 爲客戶新增、置換的反應盒 (Hot Box) 數量增加，預計 6 月的拉貨動能將持續，有利於 2023 年第二季營收超越首季的 9.7 億元再度改寫歷史新高。

高力 2023 年第一季營收以 9.7 億元攀登巔峰，毛利率 28.56%，優於去年平均毛利率的 27.69%，稅後純益 1.27 億元，年增 1.72 倍，每股純益 1.42 元，法人預估，高力在第二季營運規模擴大且能在毛利率得以維持之下，估單季獲利將加速成長。

高力預估產能今年增加約 40%，目前也依規劃進度建置中，同時，Bloom Energy 的燃料電池反應盒 (Hot Box) 方面，2023 年訂單狀況需求暢旺，法人估，訂單量比起去年增加雙位數水準，加上新產能開出後，也將增加出貨動能，估高力 2023 年上、下半年業績比重將以 40% 比 60% 分布，更加有利於下半年的業績突出表現。

高力 2022 年全年營收 28.43 億元，創新高，毛利率 27.69%，年增 1.09 個百分點，稅後純益 3.01 億元，爲歷史次高，年增 1.02 倍，每股純益 3.37 元。