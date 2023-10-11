小資族存市值型ETF 00850 vs. 006208價格、績效、配息一表比較

台股大盤回測半年線，存股族趁勢逢低大舉買進，除了「價低息更高」的高股息，著眼於長線成長性的市值型也頗受關注，包括追蹤臺灣 50 指數的元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50 (006208-TW)，以及主要持股與臺灣 50 指數成分股高度一致，但股價只有不到 006208 一半的元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)，改為季配後累積人氣，成為小資族存市值型 ETF 首選名單之一。

近期台股回落，讓存股族關注加碼時機，除了長期受到關注的高股息 ETF 外，另一派鎖定資本利得的投資人也趁機買進市值型 ETF，但無論是 0050 還是 006208，一張都還是要約 12 萬跟 7 萬，讓投資人關注到市場上還有一檔有「小 0050」之稱的 00850。

00850 是市場唯一「季配 + 永續 + 市值型」的台股 ETF，其追蹤的臺灣永續指數，是以包含環境保護、社會責任、公司治理等 14 項 ESG 評鑑篩選成分股後，透過市值加權方式決定權重，目前有 44 檔台灣 50 成分股入列該指數，因此 00850 主要持股與 0050 高度相似，加上有單一個股權重上限 30% 限制，目前股價也只有 0050 的四分之一、006208 的二分之一，吸引不少小資族。

觀察證交所 8 月份最新定期定額戶數增加狀況，主要以具有長期穩定績效與配息填息紀錄的產品，相對獲定期定額投資人青睞，如 0050、0056 均月增逾 8 千人。而 00850 定期定額戶數單月增幅達 15.3%，為前十名排行榜中唯一月增率雙位數。

統計 00850 改為季配息後，第三季以來投資人數增幅也快於一年配息兩次的 006208，顯示季配型 ETF 為目前台股 ETF 正當紅，深受投資人青睞。

法人指出，與高股息 ETF 著重配息率不同，存市值型 ETF 主要就是參與台股市值成長的報酬潛力，統計近五年台股上漲年度，上市前 50 大企業市值年增率皆超過 24%，00850 同樣參與上市指標企業市值成長，不錯過台股大盤反彈。

從台股的季節性表現觀察，第 4 季也是進場布局台股的較佳時機，統計近 10 年台股第 4 季上漲機率高達 9 成，平均漲幅達 4.4%，加上央行預期 2024 年全球商品貿易復甦，產業庫存恢復正常水準，台灣 GDP 年增率為 3.08% 優於今年，呈現景氣復甦，大型股有機會領漲股市，台股短線拉回是相對適合買進市值型 ETF 的投資機會。