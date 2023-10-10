美國財政部讓2024年電動車買家更容易取得稅收抵免

稅務和能源專家表示，美國財政部的一項最新提案，將使消費者在購買新車或二手電動車時，更容易獲得稅收抵免。

上周發布的最新規定草案允許汽車經銷商從 2024 年 1 月 1 日開始，在銷售點直接向消費者提供電動車稅收減免，無論其聯邦稅務義務如何。

專家表示，這意味著：所有符合條件的電動車買家，買新車將獲得高達 7500 美元的車款折扣，二手車將獲得高達 4000 美元的折扣。

專門從事聯邦稅收政策和能源業務的 Hogan Lovells 律師事務所合夥人威克特 (Jamie Wickett) 表示，「我認為對於所有消費者來說，能夠在經銷商就獲得折價是真正的遊戲規則改變者。」「一輛價值 50000 美元的車輛立即變成 42500 美元。」

根據《通膨減少法案》，經銷商應該在 2024 年提供現價折扣。然而，稅務責任問題是一個懸而未決的問題。

就目前情況而言，買家只有在聯邦稅務義務夠高的情況下才有資格享受全額稅收減免。否則，可能會減少減免額度或根本得不到任何減免。因為抵稅是「無法退還的」。

如果財政部的提案被編入法令，它將擴大有資格獲得全額電動車稅收抵免的消費者群體，尤其是低收入者；他們的納稅義務通常較小。

而且他們還將獲得稅收減免直接折抵車價。目前，買家必須等到提交年度報稅表才能獲得稅收抵免；可能會在購買後一年或更長時間。

消費者可以將稅收抵免轉移給汽車經銷商以獲得車價折扣。然後，汽車經銷商再將免稅額回饋給消費者。財政部表示，國稅局預計將在 72 小時內向經銷商退還款項。

財政部表示，經銷商必須向消費者提供全額稅收抵免，並提供金額和車輛資格的書面確認。這筆款項不計入納稅人的總收入。

該機構提出這項提議之際，由於《通膨減少法案》中包含的製造要求，許多電動車車型越來越難以獲得全額 7500 美元的抵免。

但有些事項必須特別注意。

首先，財政部的提案有 60 天的公眾意見徵詢期，最終版本可能會發生變化，即使專家預計不會有任何實質修改。

另外，並非所有經銷商都一定會參與。它們必須透過國稅局「能源線上抵稅」的新網站進行註冊。威克特預計大多數經銷商都會這樣做，否則就會面臨「真正的競爭劣勢」的風險。

買家還必須提交車輛轉讓選擇當年的所得稅申報表。

根據財政部的提議，還需要注意的是，汽車經銷商不會分析消費者的收入來確定是否有資格獲得電動車信貸。買家必須自我證明符合資格，犯錯可能意味著在納稅時向國稅局退還抵免額的全部價值。

財政部表示，如果預期車輛「投入使用」當年的收入低於門檻，納稅者可以自我證明資格；可以參考上年的收入來申報。