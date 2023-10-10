〈台股風向球〉以巴戰爭短期連動兩題材股 以盤代跌消化不確定性

以色列和巴勒斯坦爆發 50 年來最大衝突，以色列進入戰爭狀態，中東的地緣政治緊張，不過，在我國慶連假期間，美股並未明顯反映，法人認為，短期來看，戰爭對原物料、軍工等題材股或有連動影響，但整體大盤應不至於強烈反應，預料難脫區間整理，惟須留意國際局勢不確定性高。

國慶連假前，投信一周來合計在集中市場買超 121 億元，呈現連 10 周買超，外資則是連 3 周賣超，雖新台幣貶勢止穩，仍暫無轉強的跡象。

先觀察投信上周買超的前 10 大標的，主要有緯創 (3231-TW) 超過 1.8 萬張，聯電 (2303-TW) 逾 7000 張，宏碁 (2353-TW) 和大聯大 (3702-TW)4000 張上下，元大高股息 (0056-TW)、定穎投控 (3715-TW)、旺宏 (2337-TW) 和威剛 (3260-TW) 在 3500 張上下，廣達 (2382-TW) 和瑞儀 (6176-TW) 也超過 3000 張。

若以金額來看，投信布局緯創、聯發科 (2454-TW) 和緯穎 (6669-TW) 均逾 10 億元最多。

據傳，輝創辦人暨執行長黃仁勳將於 10 月中旬來台為鴻海科技日站台，是否再度炒熱 AI 題材，受到市場矚目。

法人認為，從投信近期穩健的籌碼布局來看，第四季 AI 題材再掀漲勢受到期待，不過，新台幣偏弱，外資仍有持續流出疑慮，目前暫未見到一致簇擁大盤上攻的動能，預料在財報季來臨前，個股表現仍是主軸。

永豐投顧從技術面分析，加權指數仍受制於半年線，基本上延續 9 月中以來的 C 波下跌，但同時，低檔買盤漸強，上周三指數一度下探 16200 點，周四隨即大幅拉抬，顯示買盤刻意護持，有以盤代跌來完成 C 波整理態勢，16200 點支撐更堅實。

儘管以巴無預警衝突震驚國際市場，但美股暫無明顯波動反應，法人認為，國際變數多，等待打破僵局，聯準會的利率決策仍將是影響市場的最重要因素，短線觀察此次中東的地緣政治情勢緊張，是否影響原物料走勢，進一步造成全球通膨壓力擴大。