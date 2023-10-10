台股Q4開局報佳音 三利多提供下檔支撐

台股第 4 季首周報佳音，單周上漲 166.83 點、周線收紅，投信法人認為，儘管外資仍持續從股市提款，但在內資買盤力挺下，搭配消費性電子銷售、庫存水位轉趨健康，預期加權指數下檔仍有支撐力道。

從籌碼面來看，三大法人中僅投信法人力挺台股，累計已是連 10 周買超台股，單周買超金額 121.41 億元，外資則連續第三周賣超，賣超 401.53 億元，自營商也在台股調節 86.30 億元，三大法人上周合計賣超 366.42 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，從基本面來看，今年下半年起已見到台股獲利持續改善，預期進入 2024 年之後，在電子、景氣循環類股獲利帶動下，將恢復成長動能，預料第四季股市將呈現震盪向上格局。

孫傳恕指出，配合升息進入尾聲，有利於台股成長股的後市表現，且台股因為握有 AI 關鍵供應鏈，以及選舉行情逐步發酵，即使出現震盪，在全球股市中仍相對抗跌。

孫傳恕補充，國慶連假後，全球股市將面對法說、美股財報季，台股中的光學龍頭大廠、晶圓龍頭大廠將在 10 月上、中旬舉辦法說，美股的特斯拉、IBM、蘋果、英特爾等，則將於 10 月中、下旬公布財報數據，目前市場對於企業獲利展望正面，有助提振投資情緒。

安聯投信台股團隊表示，智慧型手機需求較預期佳，中國高階手機廠商重回市場推出新機，新款 iPhone 也隨後發表，都將帶動市場買氣升溫，預估智慧型手機佔半導體終端應用約 3 到 4 成，而智慧型手機需求回復，也有助於半導體復甦，後續可關注雙 11 及美國第 4 季終端銷售旺季狀況。

安聯投信台股團隊認為，儘管近期美債殖利率波動等雜音仍干擾市場，不過大方向並沒有太大改變，主要仍以 AI 為主軸，建議可聚焦具有行業進入門檻，並具有規格提升與均價增加的公司，將是下階段重要布局關鍵。

