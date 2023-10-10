世銀首席經濟學家：亞洲債務水平上升 恐阻礙區域經濟成長

世界銀行 (World Bank) 首席經濟學家 Indermit Gill 周一 (9 日) 表示，亞洲一些看似健康的國家，債務水平正在上升，這可能會拖累該地區經濟成長，使成長率低於當前預測水平。

Gill 表示，他仍對二十國集團 (G20) 共同框架下，針對貧窮國家的債務重組進展感到不滿意，加快債務重組進展至關重要，而亞洲債務意外處在較高水平，也是令人擔憂的問題。

Gill 指出，政府向國內市場借款的規模增加，將限制企業可獲取的信貸水平，從而削弱投資。「我們同時有兩個問題：債務過多和投資過少。」他認為這種情況可能導致經濟增速遠低於預測，但他沒有給出具體數字。

Gill 說：「這不會是債務困境，只是成長放緩，但兩個問題同樣嚴重。現在我們討論的是一些非常、非常大的國家。」

Gill 拒絕提供具體例子，但世界銀行最近一份報告顯示，南亞國家的政府債務水平平均占國內生產毛額 (GDP) 的 85% 左右，高於其他新興市場和開發中經濟體。

報告指出，因政府支出、償債成本增加，加上國內收入較低，南亞地區的債務水平正在上升，種種因素可能將借貸成本推升至令人無法承受的水平。

Gill 表示，東亞債務水準也有所上升，中國是當中相對較低的，但是中國的問題不在於中央政府債務，而是地方政府、企業和家庭債務。