AI題材加持衰退幅度收斂 台灣9月出口有望甩黑轉正

財政部 11 日將公布台灣 9 月及第 3 季進出口統計，在出口部分，財政部先前預估，以季節性走勢推估，9 月出口值約落在 368 億到 383 億美元，年增減幅度則在正負 2% 上下，市場關注在 AI 題材加持下，9 月出口是否有望轉正。

根據財政部先前公布的台灣 8 月出口統計，受惠於 AI 題材加持，帶動資通與視聽產品出口值單月年增幅逾 4 成，8 月出口值 373.6 億美元、年減幅已經收斂至個位數，年減 7.3%，是近 10 個月來首次擺脫雙位數負成長。

主要出口貨類中，資通與視聽產品有 AI 需求支撐，8 月出口值 75.8 億美元、年增幅 43.1%，是連續 2 個月大幅躍進，是 11 項主要出口貨類中唯一正成長者；但電子零組件仍受困於需求疲弱，已連續 14 個月負成長，預估可能持續衰退到今 (2023) 年底。

財政部分析，儘管有 AI 題材挹注出口動能，但受到消費性電子商品市況仍弱，加上中國及香港主要市場拉貨力道疲軟，研判電子零組件將一路弱到年底，恐將連續 14 個月下滑，追平 2015 年到 2016 年下滑周期，並列最長衰退紀錄。

展望後市，財政部認為，在外貿市況持續盤整的態勢下，加上季節性走勢，以此推估台灣 9 月的出口值約落在 368 億到 383 億美元區間，年減幅約落在正負 2% 之間，最快 9 月出口有機會由負轉正，並在第 4 季轉為上行周期。



