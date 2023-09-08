〈進出口統計〉疫後復甦不如預期 我對中國出口連13黑 年底轉正機率低

中國疫後復甦不如預期，拖累我對中國出口連續 13 個月正成長，財政部統計處今 (8) 日公布台灣五大出口市場表現，其中對中國出口已連 13 黑，預期到今 (2023) 年底前轉正機率不高，恐追平 2015 年到 2016 年連 17 黑的紀錄。

財政部表示，我對美國 8 月出口值 66.7 億美元、年增 8.8%，主要來自於資通與視聽產品貢獻，年增幅 49.8%；對歐洲出口值 36 億美元、年增 2.1%，其中資通與視聽產品年增幅 81.9%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，8 月我對美、歐出口同步成長，且表現顯優於對亞洲市場的出口表現，主要是對美歐因為需求活絡，帶動出口值都是歷年同月最好表現。

蔡美娜說，我對美出口終止連 8 黑，轉為年增幅 8.8%；至於對歐出口增加 2.1% ，前 8 月對歐出口上升 2.2%，規模創歷年同期新高，我對歐洲出口今年表現一枝獨秀。

至於對中國出口則因內外需皆弱拖累，我對中出口值 129.8 億美元，年減幅 14.1%，連續 13 個月負成長，預期到今年底前我對中國出口轉正機率不高，預期將追平 2015 年到 2016 年連續 17 個月負成長。

另外，對日本出口 25.2 億美元、年減 13.7%，而對東協出口 68.7 億美元、年減 3.9%，主要去年同期受中國疫情轉單效應、全球邊境解封推升礦產需求，帶動去年我對東協出口值偏高，一來一往導致年減幅 3.9%，是近 10 個月最低減幅。