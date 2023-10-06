研華9月營收持穩50億元 Q3符合預期

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今(6)日公告 9 月營收 50.97 億元，月增 0.3%、年減 20.5 %；第三季營收 150.06 億元，季減 11.8%、年減 19.4%，符合公司預期；累計前三季營收 494.3 億元，年減 4.1%。

研華前次法說預估，以美元兌新台幣 31 元的平均匯率假設，第三季營收估 4.8-5 億美元、換算新台幣 148.8-155 億元，季減 9-12.6%、年減 16.7-20%，今日公告營收符合當初預期。

研華說明，第三季營運受到先前接單不振導致降溫；9 月營收以區域別來看，僅日本市場表現較佳、年增 5%；而北美、歐洲、中國及台灣則年減雙位數，新興市場則有個位數年減。

若以各事業群來看，單月以應用電腦事業群 (ACG) 年增 8%，表現較突出，但工業物聯網事業群 (IIoT)、嵌入式物聯網平台事業群(EIoT) 及產業雲暨影像科技事業群 (ICVG) 均年減雙位數。

累計前 9 月方面，研華表示，區域別表現以日本市場表現最突出，營收年增 22%，其次是歐洲市場，有個位數微幅增長。北美、中國、台灣及新興市場則都呈現衰退；事業群僅嵌入式物聯網平台事業群表現較佳，年增 4%，其餘事業群皆較去年同期衰退，表現疲弱。