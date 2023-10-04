〈研華擴大印度布局〉加碼營運暨服務中心 強化在地製造、業績貢獻倍增

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 擴大印度布局，將原有班加羅爾 (Bangalore) 營運暨服務中心 (Operation & Service Center) 搬遷至更大空間，提昇運營及在地製造服務，預計將為研華印度帶來原有業績 5 倍的貢獻。

研華印度營運主管夏瑪 (Rakesh Sharma) 表示，為因應印度物聯網邊緣運算及智慧城市等市場變化與需求、配合政府印度製造政策，將大幅擴充原在班加羅爾營運服務中心的功能，並優化供應鏈的彈性與敏捷性。

夏瑪說明，研華加碼擴充印度服務中心，除擴大既有的客製化製造中心、物流中心以及系統板卡維修中心功能外，也將納入綜合服務事業 (Advantech Service Plus, AS+) 服務。

研華海外新興市場行銷總經理楊宏理表示，集團深耕印度 20 多年，過去 7 年平均成長率 19.5%，近 3 年年複合成長率更高達 32.3%，創下連續幾年的爆發性成長，因此更堅定確認本地化的經營與投資策略。

楊宏理強調，將持續積極發展印度工業市場的 AIoT 解決方案，以 Sector Driven 策略集結並對準產業領域，深耕布局智慧城市 (Smart City)、新興應用嵌入式平台 (Application Focused Embedded，AFE)﹑邊緣智能 (Edge Intelligence)﹑產業智能 (Industrial AI) 等高成長領域，並以 Edge + 生態圈加速 AIoT 應用落地印度取得先機。