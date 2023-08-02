〈研華法說〉董座：Q3營收恐年減2成「從沒那麼慘」 Q4營運拚回升

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (2) 日召開法說，第三季反映先前接單動能放緩影響，營收估季減約 1 成，年減幅恐達 2 成，毛利率及營益率也同步下滑。董事長劉克振直言，第三季實在太慘，從沒遇過這樣的狀況，但第四季至明年狀況可望好轉。

研華說明，基於當前營運狀況與美元兌新台幣 31 元的平均匯率假設，第三季營收估 4.8-5 億美元、換算新台幣 148.8-155 億元，季減 12.6-20%、年減 16.7-20%。

獲利率方面，研華估，第三季毛利率 38.5-40.5%，季減 0.7-2.7 個百分點、但年增 2.1-4.1 個百分點；營益率估 16-18%，季減 2.1-4.1 個百分點、年減 0.1-2.1 個百分點。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，雖然第三季修正，但庫存去化告一段落，加上中國的新能源、車用等產業以及「鐵公基」等帶動，加上北美、日本市場需求持穩，都有利後續營運回升。

整體而言，研華還是維持今年業績持平的目標，整體獲利能力可望因原物料價格下滑及營運效率精進而穩健提升。各地廠區稼動率來看，日本 95-100% 接近滿載，中國 70-75%，台灣 85-90%。