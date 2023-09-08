研華併購北美高階影像擷取卡業者BitFlow 強化AI視覺應用佈局

工業物聯網大廠研華 (2395-TW) 擴大 AI 視覺應用版圖，今 (8) 日宣布以現金併購北美高階影像擷取卡公司 BitFlow, Inc. 100% 股權，藉此補足高階影像處理產品線，並強化在北美市場佈局。

研華表示，雙方合作將以 BitFlow 於高階影像擷取卡之市場基礎，完整產品線和專業技術，透過研華深耕已久之全球品牌、業務團隊和服務網絡，積極推動 AI 機器視覺領域佈局與發展。

此外，BitFlow 擁有「美國製造」的在地優勢，加上隨著研華 GICC/GIRC（Globally Integrated of Corporate Competencies/ Regional Competence, GICC/GIRC）人才與製造在地化的策略落地，此次合作可讓研華因應北美強勁的 AI 軟體開發與高精度視覺檢測應用的市場需求。

研華表示，目前電腦視覺（Computer Vision）應用已積極朝向 AI 整合，尤其過去三年更明顯感受產業 AI 強勁成長力道。過去研華多主打傳統的機器視覺（Machine Vision）設備應用，提供專業工業相機（Industrial Camera) 與影像擷取卡（Frame Grabber）來滿足產線視覺檢測的基本需求。

研華近年在產品部屬上，已從 AI 工業相機（AI Camera）、邊緣 AI 系統、AI 伺服器與 AI 應用軟體等系統著手開發，透過 BitFlow 高階影像擷取卡的專業影像技術實力，能賦予集團在工業高階電腦視覺（Advance Computer Vision）產品及市場應用上更強能量。

隨著產業走向高階視覺應用，如半導體先進製程、醫療影像處理等，研華將需補足高階影像處理產品，以滿足高精度、先進視覺檢測需求。尤其過去大量仰賴人工進行的產品品管檢測，更將借重 AI 影像辨識技術，藉此完成自動化檢測流程，以大幅降低人力成本並同時提高生產良率。

雙方合併後，原 BitFlow 產品研發單位與北美業務團隊將不更動持續深耕影像市場、產品銷售業務與售後服務則併入全球研華體系並與 AI、影像處理產品線協作，目標於 2025 年成為全球前三大 AI 視覺領導廠商。