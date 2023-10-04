〈研華擴大印度布局〉成立軟體研發中心廣招在地人才 打造IoTMart發展基地

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 除了加碼位於印度班加羅爾 (Bangalore) 的營運暨服務中心外，也宣布將於浦那 (Pune) 成立軟體研發中心，計畫廣招上百位軟體工程師，並藉由該中心打造新商業模式 IoTMart 的基地，擴大市場布局。

研華人力資源部協理劉蔚志表示，因應研華近年 AIoT + 邊緣運算在軟體應用人才的大量需求，因此規劃於浦那成立軟體研發中心，藉著完整的策略佈局與機制規劃，網羅印度優秀的軟體應用人才，加入研華工業物聯網產業的行列。

劉蔚志指出，期望能以浦那的軟體研發中心作為近期新創的商業模式「工業物聯跨境電商平台 IoTMart」的基地，向歐洲、美國、印度等市場發展，並打造出具備無限商機的多元服務，加速進入物聯網生態系經營。

劉蔚志進一步說明，研華不論在服務中心的擴充與軟體研發中心的成立，皆有大量的人才需求，為能提早延攬人才，近 5 年在印度招募及物聯網教育不遺餘力。

據了解，研華透過原有工業物聯網產業資源與優勢，已與多達 30 間高等學院產學合作，分享研華工業物聯網雲平台 WISE-IoT 在印度的成功實踐，持續優化印度在地攬才計畫。

研華預計也將針對智慧醫療、智慧工廠、智慧交通等垂直領域，積極以多元管道培育物聯網跨領域人才，推動「產學共創 Co-Creation 價值鏈」，期許透過多管齊下打造永續正向的物聯網生態圈，以迎接下階段爆發性成長。

研華強調，近年除與既有印度夥伴持續合作，未來也計劃聯手當地特定垂直市場領域系統整合商，以驅動在地產業生態圈新一波的成長動能。