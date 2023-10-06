鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.72億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達7.88%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格27,609.12美元，24小時漲跌幅-0.24%；以太幣(ETH)現報價格1,633美元，24小時漲跌幅-0.34%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.85億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.87億美元。

24小時漲幅：RUNE(RUNE)24小時漲幅7.88%；LINA(LINA)24小時漲幅6.57%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅6.31%。

24小時跌幅：Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅14.5%；Loom Network(LOOM)24小時跌幅13.1%；STORJ(STORJ)24小時跌幅8.96%。

近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅32.7%；LeverFi(LEVER)近一週漲幅29.3%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅17.2%。

近一週跌幅：Loom Network(LOOM)近一週跌幅26.9%；Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅24.1%；Liquity(LQTY)近一週跌幅23.2%。

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