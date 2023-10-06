鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.46億美元，Akropolis(AKRO)24小時漲幅達5.53%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格27,551美元，24小時漲跌幅-0.55%；以太幣(ETH)現報價格1,622.94美元，24小時漲跌幅-1.39%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.46億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.78億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.83億美元。

24小時漲幅：Akropolis(AKRO)24小時漲幅5.53%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅6.15%；DODO(DODO)24小時漲幅5.66%。

24小時跌幅：Loom Network(LOOM)24小時跌幅37.1%；STPT(STPT)24小時跌幅12.5%；STMX(STMX)24小時跌幅11%。

近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅32.7%；LeverFi(LEVER)近一週漲幅29.3%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅17.2%。

近一週跌幅：Loom Network(LOOM)近一週跌幅26.9%；Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅24.1%；Liquity(LQTY)近一週跌幅23.2%。

最新相關新聞