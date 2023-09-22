OKX與Solana Mobile達成合作，成首批登上Saga Web3智能手機的交易所APP

全球領先的虛擬資產交易所和 Web3 技術公司 OKX 宣佈與 Solana Mobile 達成合作，OKX APP 現已上架 Solana Saga 的 DApp Store，成首批登上 Solana Saga 的交易所 APP。

Solana Saga 是 Solana Labs 子公司 Solana Mobile 推出 Web3 智能手機，通過與 OKX 的強強合作，旨在為其手機用戶提供一個強大的入口，享受 OKX 領先的 Web3 產品和交易所服務。此外，OKX 通過 Saga Web3 智能手機，可以接觸並服務更多用戶，重塑用戶未來互動方式。

OKX 首席創新官 Jason Lau 表示：「OKX 與 Solana Mobile 的合作體現了 Web3 的無限潛質。我們將 OKX 一系列的新世代產品與 Solana Saga 結合起來，讓大眾可更多在日常生活中接觸到一個開放、去中心化、並以 Web3 驅動的未來。」

Solana 基金會的主席劉元立表示：「 感謝 OKX 作為 Web3 頭部應用對 Solana Saga 及 Dapp Store 的支持， 我們相信 Web3 移動端的發展可以極大的促進新用戶的加入，為 Web3 用戶提供最友好的交互體驗，期待和 OKX 一起推動 Web3 大規模應用的到來。」

OKX 將中心化交易所與 Web3 錢包整合在同一個 APP 內的，方便用戶在去中心化和中心化之間隨時隨地一鍵切換，兼顧安全與便捷的同時，徹底打通鏈上鏈下世界，為 Web2 和 Web3 用戶提供強大的入口。