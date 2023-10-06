安全氣囊充氣機恐故障 通用召修2,000萬輛汽車 股價挫逾2%

《華爾街日報》周四 (5 日) 報導，美國國家公路交通安全管理 (NHTSA) 希望召回約 2,000 萬輛通用汽車 (GM-US) 問題車輛，以更換可能故障的安全氣囊充氣機，引發通用當日股價跌逾 2%。

通用汽車今年 5 月已因同樣問題召回約 100 萬輛汽車。然而，通用供應商 ARC Automotive 不認為零件有瑕疵，也不願意按照 NHTSA 期待向多家車廠召回約 6,700 萬輛汽車 。

然而，通用汽車需召回的數據已上升至 2,000 萬輛，這解釋了通用汽車周四股價走勢。該股周四下跌 2.32%，收每股 30.31 美元，且今年迄今仍有近 10% 跌幅。 S&P 500 和道指同日大致持平。

NHTSA 也希望 ARC Automotive 向其他車廠更換約 5,200 萬個安全氣囊的充氣機，但其他汽車股尚未受到真正影響，目前不清楚原因，即使報導中點名了豐田 (TM-US)，但豐田周四仍約上漲 2%。

NHTSA 沒有提供受影響的車廠列表，豐田也沒有立即對此召回行動回應置評請求。ARC 也沒有立即回應置評請求。

通用聲明表示，NHTSA 目前提供的證據和數據並非此回召回行動的依據，而是通用汽車出於謹慎考慮的行動。ARC 正面安全氣囊充氣機經過通用和 NHTSA 8 年研究和調查，並未發現任何系統性設計或製造缺陷，但通用秉持安全第一的原則而召回。

雖然召回通常不影響投資者，但高額修復或安全性相關的召回行動確實會影響股價。雪佛蘭 Bolt 電池召回成本達數十億美元，但最終由通用電池供應商 LG 新能源公司吸收。

目前尚不清楚該安全氣囊充氣問題的成本或嚴重程度，但投資人普遍厭惡不確定性，因此通用汽車周四股價走低。