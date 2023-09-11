削減成本 Truist即將展開「大規模」裁員

Truist Financial Corp (TFC-US) 在周一 (11 日) 的監管文件中披露，該銀行計畫從 2023 年第 3 季到明年第 1 季「大幅裁員」，以削減成本。

此次裁員是一項更大的成本節約計劃的一部分，預計將節省 3 億美元。加上技術優化和組織簡化，12 至 18 個月內將產生總計 7.5 億美元的收益。

Truist 在向投資人的說明中補充說，2024 年的費用增幅將顯著低於 2023 年。

該銀行股價在周一盤前交易小幅上漲。今年以來該股下跌約 30%。

通常在經濟穩定成長時期蓬勃發展的銀行，如今正在努力應對經濟衰退的可能性；經濟衰退可能會導致陷入困境的客戶發現自己背負信用卡和房貸債務負擔。

今年春天時，3 家美國銀行的倒閉引發 2008 年以來最嚴重的銀行業危機，並促使瑞銀集團在政府支持下收購瑞士信貸。雖然近幾個月來動盪已經平息，但投資人仍保持謹慎態度。

Truist 7 月發布的第 2 季獲利未達預期，因為該銀行撥出更多的應急基金來應對經濟困難時期的潛在違約。

由於客戶繼續追求更高收益的替代方案以獲得更好的回報，該銀行的平均存款也環比下降 2%。第 2 季較去年同期下降 5.7%。

在上季的財報中，美國幾家地區銀行調降了對貸款和淨利息收入增長的預測，因為較高的長期利率抑制了貸款需求。