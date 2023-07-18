應對國際航班高昂需求 聯航新增東京台北馬尼拉直飛航班

聯合航空 (UAL-US) 周二 (18 日) 宣布未來幾個月內再次擴大亞洲航班，以利用其長途國際旅遊榮景；長途國際航班有助於航空公司在新冠疫情後恢復獲利。

航空公司高管表示，今年國際旅遊訂位量激增，原因是旅客尋求長途旅遊，在疫情期間因一系列旅遊限制和對病毒的擔憂而延後了出遊計畫。作為回應，航空公司也一直在加強航班時刻表。

聯航負責全球網絡規劃和聯盟的資深副總裁奎爾 (Patrick Quayle) 表示：「總的來說，太平洋地區即使不如現在的大西洋，也同樣強大。」聯航於 4 月宣布新開飛往紐西蘭和澳大利亞的航班。

從 10 月 29 日開始，聯航將每天經運舊金山和馬尼拉之間的直飛航班，成為唯一一家提供從美國大陸至菲律賓首都直飛服務的美國航空公司。該航線將使用其最大的飛機波音飛機 777-300ER。

該航空公司還將於 10 月 29 日開始增加第二條舊金山和台北之間的直飛航班，除了洛杉磯和更以城市為中心的羽田機場之間的航班外，還計劃恢復從洛杉磯飛往東京成田機場的服務。

奎爾表示，自今年初日本取消旅遊限制以來，東京航班的需求一直很高。

即使如此，聯航在中國的發展仍面臨一些限制，包括俄羅斯領空的限制。奎爾表示，因此，聯航不會恢復紐瓦克自由國際機場飛往香港等其他航線。不過，該航空公司將提供洛杉磯飛往香港的航班，將每天飛往香港的直達航班增加到每天三班，其中包括從舊金山出發的航班。

他表示，聯航和其他航空公司正在與美國政府溝通，與中國同業就恢復服務進行談判。

根據航空數據公司 Cirium 的數據，今年 6 月至 8 月底期間，美國和中國之間的航班數量為 312 架次，低於 2019 年的 4,800 架次。

聯航發言人表示，截至即將到來的冬季，聯航的跨太平洋航班數量將與 2019 年持平；但如果剔除中國航班，數量將增加約 40%。