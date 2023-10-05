我9月外匯存底連2減 央行：有賣匯穩定市場秩序

中央銀行今 (5) 日公布我國 9 月底外匯存底金額為 5640.09 億美元，較上月底減少 14.58 億美元，呈現連 2 月下滑，央行外匯局局長蔡烱民指出，9 月外資淨匯出約 70 億美元 (約新台幣 2260 億元)，近期匯市波動比較大，「有賣匯穩定市場秩序」。

蔡烱民說明，9 月美元走強，外資持續賣超台股，外資本金淨匯出約 32.75 億美元，加計盈餘匯出後，匯出約 70 億美元，影響新台幣 9 月貶值 1.17%。

蔡烱民不諱言，近期台北匯市波動比較大，供需有點失衡，央行有賣匯穩定市場秩序，「若有明顯進場調節，都會講」，至於造成波動大的因素在，美國經濟韌性較市場預期好，且聯準會釋放出來的訊息較預期鷹派。

不過，蔡烱民認為，沒有辦法判斷目前新台幣是否超貶。

據央行統計，各主要幣別中，9 月英鎊貶值 4.58%，歐元貶值 3.82%，日圓貶值 2.32%，澳幣貶值 1.74%，新台幣則貶值 1.17%，人民幣貶值 0.14%；美元指數則升值 2.51%。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 8 月底來到 3.1601 兆美元，日本來到 1.1224 兆美元，瑞士 7857 億美元，沙烏地阿拉伯 4021 億美元，香港 4044 億美元，南韓 3939 億美元，新加坡 3226 億美元；而印度至 9 月 22 日來到 5234 億美元。

除了沙烏地阿拉伯外匯存底持平，幾乎主要國家的外匯存底均縮水。