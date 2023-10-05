〈文曄法說〉Q3營收創單季高 純益季增逾3成寫一年高

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (5) 日召開法說會，並公布最新財報，受惠客戶需求優預期，第三季營收超越財測高標 1500 億元、達 1672 億元，也創下單季新高，稅後純益則為財測中位數，約 12.8 億元，季增 33%，年減 38%，每股稅後純益 1.44 元，雙雙改寫一年來高點。

文曄第三季營收 1672.6 億元，季增 42%，年增 7%，毛利率 3.03%，季減 0.55 個百分點，年減 0.16 個百分點，營益率 1.35%，季減 0.39 個百分點，年減 0.53 個百分點，稅後純益 12.8 億元，季增 33%，年減 38%，每股稅後純益 1.44 元。

文曄前三季營收 4048.23 億元，年減 2%，毛利率 3.31%，年減 0.28 個百分點，營益率 1.55%，年減 0.66 個百分點，稅後純益 29.68 億元，年減 54%，每股稅後純益 3.06 元。

財務長楊幸瑜表示，第三季因認列併購 Future 的一次性營業費用 4.7 億元左右，若還原此筆費用，稅後純益達 17.5 億元，每股稅後純益則為 1.87 元。

細分各應用，文曄第三季仍以手機為主，營收比重達 28.8%，資料中心及伺服器比重激增至 23.7%，通訊也有 12.4%，工業與儀器 8.6%、汽車電子 7.1%、消費性及其他 9.7%、個人電腦及週邊 9.7%。