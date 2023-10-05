強化生技市場競爭力 證交所衝刺3年內市值占比倍增至2%

為提升資本市場競爭力，證交所今 (5) 日宣布強化生技產業發展策略，透過健全新藥、醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，目標衝刺生技醫療產業市值達 5000 億元，3 年內市值倍增至 2% 的目標。

證交所為打造一個 10 年上市新聚落，自今 (2023) 年起陸續推出新增產業分類、鬆綁創新板 6 大規定並預計開放信用交易，今天則發布強化生技產業發展策略。

證交所表示，目前台灣資本市場電子、生技醫療類股占比分別約 58%、1%，以 Bloomberg 2022 GICS 分類市值來看，相較於美國電子、生醫類股占比均為 13%，韓國電子、生醫類股占比各為 25%、10%，香港生醫類股比重已達 5%。

目前台股仍以電子產業為重，證交所在參酌國際資本市場趨勢後，未來將結合一般板與創新板力量，在三年內將生技產業市值占比提升至 2%，替台股擘劃下一個 10 年，形塑產業新藍圖，打造上市新聚落，目標將生技醫療產業市值進一步擴增至 5%。

根據證交所評估，生技醫療產業具有產品開發期長、高額研發投資、研發風險高、高專業知識門檻等特性，資本市場身負支持生技醫療產業發展及投資人保護重任。

在借鏡國際資本市場過往發展無營收及無獲利的生物科技公司上市經驗，研議透過強化資訊揭露暨投資人教育宣導等面向，支持生技醫療產業發展，並兼顧投資人保護及權益。