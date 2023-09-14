〈IC通路整併〉文曄擬斥38億美元併購Future 2024年上半年完成交割

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (14) 日召開重訊記者會，宣布以 38 億美元現金收購加拿大 IC 通路商 Future Electronics Inc. 100% 股權，折合新台幣約 1212 億元，攜手啟動全球布局，服務全球上下游客戶，預計 2024 年上半年完成交割。

文曄看好，通過兩家高度互補的公司結合，預計將為包括客戶、供應商、員工和股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。 文曄補充，Future是加拿大的全球電子元件通路商，截至今年6月30日止，上半年營收為29億美元，營業利益為2.28億美元，稅後淨利為1.84億美元，為獲利穩定的私人公司，營運遍及47個國家，擁有約5200名員工，提供客戶領先供應商的多元電子元件產品，及應用工程支持和完整的供應鏈服務。 董事長及執行長鄭文宗表示，本交易對於文曄、Future及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義，Future擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工，在產品種類、客戶覆蓋和全球佈局方面都與文曄科技高度互補。 Future的管理團隊、全球所有員工以及據點和物流中心都將會持續營運，並為公司提供寶貴價值，文曄也邀請Future執行長Omar Baig先生在交易完成後加入文曄董事會，期待與他及Future在世界各地的優秀同事合作，共同打造一流的電子元件通路商。 Future執行長及董事長Omar Baig說，非常興奮能加入文曄，所有利害關係人都能從此次交易受益，兩家公司擁有共同的文化及創業精神，讓世界各地優秀的員工能發揮所長，此次合併是雙方共同打造世界級行業領導者的絕佳機會，能繼續執行長期戰略計劃，如同過去55年來一樣，持續為客戶提供最高水準的服務。 文曄也看好此次將發揮三大併購效益，包括為全球客戶提供不間斷的跨境服務、實現地域多元化以及提供全方位的產品、應用工程專業以及卓越的物流管理服務。 其中，提高供應鏈韌性，能使供應商和客戶受益，進一步提供更完整的產品種類、更廣的客戶覆蓋範圍和豐富的市場情報，進一步提升供應鏈解決方案的實力，並有利於提升整體產業鏈韌性。 文曄也將藉由相同企業文化、台北和蒙特婁的雙總部架構，打造更強大的全球團隊，雙方員工都將擁有更多更好的成長機會。 文曄也會創造優異的財務表現，通過產品種類的多元化、更均衡的地域組合和更高的營業利潤率來增強文曄的長期財務表現，此併購案交割後的第一個完整會計年度，文曄科技之每股盈餘預估將立即增加。 針對資金來源，文曄認為，擬使用自有資金和星展銀行(DBS)提供的銀行融資貸款為此次交易資金來源，此交易已獲得文曄科技董事會以及Future董事會的一致核准，在獲得所需各國主管機關批准後，預計於2024年上半年完成交割。