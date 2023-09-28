〈房產〉房仲：9月全台房市交易月持平年增1成 928檔期僅微溫

信義房屋 (9940-TW) 統計 2023 年 9 月前 26 天門市交易狀況，結果發現 9 月房市表現與 7、8 月相當，不過與去年同期則有 1 成以上的成長幅度，主要去年下半年房市明顯量縮基期低落，整體房市表現穩定，淡旺季的起伏落差也比以往更小，整體房市維持自住當道不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023 年第三季表現淡季不淡，整體自用買氣平穩，緊接著就是房市的 928 檔期，但今年遇到大選年，即使開發商想要積極推案，但可能連外牆廣告都會被候選人取代，一手推案應該會期待選戰結束的農曆年開春買氣，屆時房市應該會熱鬧一些，二手市場 9 月房市表現與 7、8 月差異不大，今年第三季表現淡季不淡。

信義房屋統計 9 月交易狀況與 8 月相似，總價 1000-1500 萬元交易狀況最普遍，每 4 間交易就有一間是此一總價帶，總價 1500-2000 萬元則占了將近 2 成，。

若以區域來看，台北市首購與換屋 9 月表現都相對活絡，包括總價 1000-1500 萬元、3000-5000 萬元，都是交易占比較大的總價帶，新北市總價 1000-2000 萬元最多，桃園市與台中市則是總價 1000-1500 萬元當道，南部的台南與高雄市，交易最多的則是總價 700-1500 萬元的區間。

曾敬德指出，展望第四季總統大選影響有限，但現在市場淡旺季的落差越來越小，接下來要觀察第四季的成家買氣是否明顯回籠。