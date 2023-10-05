日經：台積電熊本設廠效應 九州半導體聚落逐漸成形

台積電在日本九州熊本縣菊陽町設廠後，吸引一些大型日本供應商進駐，逐漸在日本九州西南方形成半導體產業聚落。

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，台積電規模約 1 兆日元 (67 億美元) 的工程，從 2022 年春天起就開始馬不停蹄進行，隨著一些台灣員工和家眷進駐當地監督送抵的工具和設備，地方上也開始出現一些高樓大廈。

日本的大型晶片產業供應商也開始行動，工業機械製造商荏原 (Ebara) 在熊本縣南關町的新廠剛剛動土，以提升晶圓拋光設備的產能，而荏原在晶圓拋光設備市占率高居全球第二。該廠預定 2024 年完工，與台積電熊本廠時間相同。

日本最大晶片設備製造商東京威力科創 (Tokyo Electron) 則在菊代附近的合志市砸下 430 億日元，以興建新的開發設施，該廠預定 2025 年夏季完工，將生產電路圖使用的塗布與顯影設備，也就是東京威力科創掌握約 90% 市占率的領域。九州子公司總裁表示，東京威力科創計劃把九州的設施規模擴大一倍。

一些國際大廠也磨刀霍霍進軍熊本，全球極紫外光 (EUV) 光刻機領導廠商艾司摩爾 (ASML-US)，9 月把技術支援中心移往當地面積更大的地點，人力將從 10 人增加到多達 60 人 (含短期任務人員)。ASML 明年夏季還將在熊本設立新的倉儲，以放置更多安裝和維修設備零件。

全球第三大晶片工具製造商科林研發 (Lam Research)(LRCX-US)，也移往熊本準備開設更大的服務中心。

原本在九州其他地方的業者也被吸引而來，Sony 集團計劃在今年底前取得土地已設立新的晶片製造廠，功率半導體大廠羅姆 (Rohm) 則計劃在宮崎縣設廠。

九州經產局局長苗村公嗣說，九州半導體產業要擴大，需要從材料、設備到服務一條龍的供應鏈。人力也是關鍵，供應商 Screen 控股公司 6 月在熊本辦事處斥資 5 億日元，成立工程師訓練中心，預定每周訓練多達 30 名工程人員。