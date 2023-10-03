日經：台積電10月展開日本熊本廠設備安裝 明年投產

台積電 (2330-TW) 將在本月展開日本熊本廠設備安裝，預定明年開始生產，顯示熊本廠的進展比台積電美國亞利桑那州廠還快。

據《日經新聞》報導，台積電已派出數百名支援人員赴日本熊本廠，且很快地台積電供應商也會有數百名支援人員加入他們的行列。 了解此事的業界人士透露，台積電已告知數家供應商，將在 10 月展開晶片生產機台安裝，預定明年第 1 季完成。

業界人士表示，台積電有望實現熊本廠明年底前投產的目標，甚至可能提早。

設備安裝是半導體工廠興建的關鍵步驟，需要高水準的專業知識，以及數百家供應商的合作。 如果設備就位，晶片工廠就可以開始進行生產測試，一切順利的話，就可以量產。

消息人士透露，台積電已在台中培訓 300 多名日本人員，而該公司在台中有 28 奈米晶片廠。未來熊本廠將採用 28 奈米和 22 奈米生產技術，這個相對成熟的製程，可生產影像感測器、微控制器等晶片，應用於智慧手機、汽車等產品。

台積電在日本的第一座晶片廠進展相對順利，與台積電亞利桑那州廠形成鮮明對比。台積電在 2021 在 10 月宣布熊本廠的計畫，2022 年開始動工。相較下，台積電在 2020 年年中公布亞利桑那州工廠的計畫，隔年開始興建，原定 2024 年開始量產，如今已延至 2025 年。

熟悉此事的業界人士表示，最重要的是，日本的晶片業基礎設施比美國好，日本政府回應台積電的速度也更快。

IDC 全球副總裁 Mario Morales 說：「日本政府非常熱心，希望（台積電投資）順利。日本政府也簡化相關規定，讓台積電便於引進供應鏈，加快工程。」

台積電將在 10 月 19 日舉行法說會，第 4 季展望和各國建廠進度，勢必成為投資人關注的焦點。