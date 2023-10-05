泰金-KY第三季營收逐月走強 9月營收1.17億元創今年新高

全球家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在歐美市場拉貨增加的驅動力之下，下半年營運逐步恢復正常，今 (5) 日公布 9 月營收 1.17 億元創今年新高，而 2023 年第三季單月營收都維持在 1 億元之上，且逐月成長，第三季營收 3.32 億元也爲 4 個季度來新高，預估第四季將維持此一營收水準不墜。

泰金 – KY 在 2023 年 9 月營收爲 1.17 億元，月增 4.03%，年增 16.94%，2023 年第三季營收 3.32 億元，季增 12.35%，年減 15.04%，2023 年 1-9 月營收爲 8.61 億元，年減 19.57%。

泰金 - KY 受惠於接單量回升，2023 年第三季營收將優於第二季的表現，同時，預估在生產經濟規模之下，有利第三季毛利率較 2023 年上半年的 2.55% 走揚；同時，加上業外的匯兌收益挹注，預估第三季稅後純益將明顯優於第二季的 4929 萬元。

泰金 - KY 今年上半年營收 5.28 億元，毛利率 21.55%，年增 2.24 個百分點，上半年稅後純益 7283 萬元，年減 5.89%，每股純益達 2.04 元。

泰金 - KY 從 2022 年開始因美國央行升息，致使美國房地產需求大幅下滑，影響今年營收表現，但泰金近年在產品組合的調整上，逐步顯現效益，優化的產品線加上本年度原物料價格較為穩定，以及營運費用有效控制下，獲利能力也逐步走高。

對於 2023 年第四季營運，泰金 - KY 預估，在歐美客戶的訂單的恢復正常之下，第四季將維持於第三季 3.32 億元營收水準不墜。