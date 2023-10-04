分析師：大宗商品供應不足 金銀銅等看漲

安本標準投資管理 (Aberdeen Standard Investment)ETF 投資策略總監 Robert Minter 在報告中表示，儘管美國 10 年期公債殖利率上升和美元上漲等因素持續打壓大宗商品價格，但是投資人低估了商品市場的供需失衡問題，金銀銅等依舊看漲。

Minter 在接受採訪時表示，如今投資人低估了大宗商品市場日益嚴重的供應失衡，這對全球經濟造成了影響，也將使通膨持續走高。在這種環境下，Fed 不太可能讓通膨率回到 2% 的目標，黃金仍將是一種有吸引力的資產，因為通膨使實際利率保持在較低水準。

「我認為 Fed 沒有準備好破壞需求，但實際上這正是降低通膨所需的。推動通膨的不是經濟需求面，而是多年來對基本商品生產的投資不足，推動了目前的價格上漲。」Minter 說道。

Minter 指出，雖然近幾個月有所改善，但 LME 關鍵金屬鎳、鉛、鋅、鋁和銅的供應仍接近數十年來的最低水準。隨著世界向綠色能源技術轉換，對這些金屬的需求持續增長，未來的產量無法跟上需求。

Minter 看好多種金屬，投資首選是銅、黃金和白銀。隨著全球通膨持續走升，各國央行也將持續買入黃金，多個國家正在分散投資以保護自己。

前摩根士丹利副總裁、Michael Lee Strategy 創辦人 Michael Lee 金價走勢停滯有部分原因是美元走強和市場對利率的預期。但 Lee 表示，市場預測所依據的總經數據看起來可能有設計缺陷。

金價目前仍低於每盎司 2,000 美元的關鍵心理水準，但 Lee 表示，有鑑於經濟衰退，金價必然會大幅上漲。如果我們再發生一次重大事件，那麼金價將迅速突破 2,000 美元，並開始上升。