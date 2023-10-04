高力縮小市場籌資規模 將發10億元無擔保CB償還銀行借款

高力 (8996-TW) 受惠氫燃料電池製造商 Bloom Energy 拉貨升溫，拉貨力道大增挹注業績提升效應明顯，由於產品銷售金額的成長，前 8 月營收 30.99 億元已超過 2022 年全年，高力原規劃擬辦理上限 20 億元市場籌資案，決議變更爲發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元。

高力董事會先前已通過以辦理現增及發行無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，最高以募集 20 億元爲上限，籌資目的爲償還銀行借款。但董事會最新決議放棄辦理現金增資案，單純以發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元，也避開了因現增立即出現的股本膨脹。

高力 2023 年 1-8 月營收達 30.99 億元，已超過 2022 年全年。

高力 2023 年上半年營收 22.78 億元，毛利率 29.17%，年增 1.8 個百分點，上半年稅後純益 3.34 億元，年增 2.08 倍，每股純益 3.74 元，已超過 2022 年一整年獲利。

高力預估產能今年增加約 40%，目前也依規劃進度建置中，同時，Bloom Energy 的燃料電池反應盒 (Hot Box) 方面，2023 年訂單狀況需求暢旺，法人估，訂單量比起去年增加雙位數水準，加上新產能開出後，也將增加出貨動能，估高力 2023 年上、下半年業績比重將以 40% 比 60% 分布，更加有利於下半年的業績突出表現。