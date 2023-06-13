韓顯壽87高齡卸下高力董座職務 由專業經理人吳誌雄接棒

能源議題發高燒，也大力推升高力 (8996-TW) 業績高速成長，同時高力今 (13) 日股東常會董事全面改選，也有新投資方加入董事會，高齡 87 歲的創辦人韓顯壽在今天的改選中並未進入新一屆董事會，新董事會推選原總經理吳誌雄出任董事長。

對於此次的董事全面改選結果，出現高力成立 53 年來首度有外部投資方進入董事會，韓顯壽表示，高力公司能讓年輕、有資金實力的人參與經營是件好事。

同時，高力公司也指出，高力原有技術團隊都還留在原工作崗位，此次改選結果，不會對高力的大步向前構成任何不利影響。

高力今年董事改選中，高力公司提出足額 6 董、3 獨董，阿拉丁投資提名 3 董、3 獨董參與競選，最終選舉結果，阿拉丁投資所提名的谷泓道、吳俊英選普董，湯智堯、毛恩洸當選獨董，這也是擁有 53 年歷史的高力首次有外部投資人當選董事。

韓顯壽表示，高力 53 年前從 8 個人開始，堅持了這麼久，終於看到了未來，如今高雄、中壢、寧波廠都是滿載，希望未來能朝著永續百年企業前進，自己原本就有規劃交棒，公司能讓年輕、有資金實力的人參與經營是件好事。

創辦人韓顯壽以 87 歲高齡卸下高力董事長職務。(鉅亨網記者張欽發攝)

高力 13 日股價漲幅 4.26%，以 306 元歷史高點作收，吳誌雄表示，受惠於俄烏戰爭帶動熱泵需求，近來愈來愈多的大型客戶來工廠參訪、稽核，板式熱交換器的訂單能見度已達今年底，看好今年高力在全球市占率將從去年 5.1% 增至 5.5%，2024 年目標往 6% 邁進，不過過去供需吃緊的熱泵未來隨大廠近年積極擴產，需求不擔心，但供給面是要觀察的問題。

熱能產品方面，有主力客戶 Bloom Energy (BE-US) 燃料電池反應盒長期大單，預估未來 3-5 年，熱能產品每年都能維持 30% 以上的成長。

高力在客戶強勁需求下，高力也增加新產能，陸續增加真空爐設備，預估 2023 年增加 9 座真空爐，產能預估也將提升達 40%。

高力 2023 年 5 月營收以 4.87 億元創新高，較去年同期大增 1.16 倍，由於 Bloom Energy 的拉貨力道可望延續到 6 月，也將有利於大幅推升 2023 年第二季營收續創新高。

高力 2023 年第一季營收以 9.7 億元攀登巔峰，毛利率 28.56%，優於去年平均毛利率的 27.69%，稅後純益 1.27 億元，年增 1.72 倍，每股純益 1.42 元，加計 4 月自結單月稅後純益 6400 萬元，前 4 月每股純益達 2.14 元；法人預估，高力在第二季營運規模擴大且能在毛利率得以維持之下，估單季獲利將加速成長。