高力3月及首季營收雙創新高 新產能陸續建置中

高力董事長韓顯壽。(鉅亨網記者張欽發攝)
高力董事長韓顯壽。(鉅亨網記者張欽發攝)

高力 (8996-TW) 受惠能源議題帶動，加上氫燃料電池製造商 Bloom Energy 訂單升溫，業績提升效應明顯，今 (7) 日公布最新營收，3 月營收以 3.95 億元創新高，同時，2023 年第一季營收也以 9.7 億元攀登巔峰，年增率高達 81.49%。

高力 2023 年 3 月營收爲 3.95 億元，創新高，月增 55.01%，年增 76.82%，2023 年第一季營收也以 9.7 億元創新高，季增 7.9%，年增 81.49%。3 月營收的快速增加，主要在 2 月的產出遞延出貨，同時，原訂 4 月對 Bloom Energy 出貨的部分訂單也在 3 月提前獲客戶拉貨並認列營收。

高力 2022 年全年營收 28.43 億元，創新高，毛利率 27.69%，年增 1.09 個百分點，稅後純益 3.01 億元，爲歷史次高，年增 1.02 倍，每股純益 3.37 元

高力預估產能今年增加約 40%，目前也依規劃進度建置中，同時，Bloom Energy 的燃料電池反應盒 (Hot Box) 方面，2023 年訂單狀況需求暢旺，法人估，訂單量比起去年增加雙位數水準，加上新產能開出後，也將增加出貨動能。

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