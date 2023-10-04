「Made By Google」今晚登場將發布新品、通用汽車Q3業績增長21%!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 35 分)

■道瓊指數：下跌 -13，跌幅 -0.04% 至 33188。

■那斯達克 100 指數：下跌 -45.75，跌幅 -0.31% 至 14668.75。

■標普 500 指數：下跌 -6.50，跌幅 -0.15% 至 4258.25。

【今日總經數據】美國昨日公布 8 月 JOLTs 職位空缺，自 892 萬升至 961 萬，遠高於市場預期的 880 萬個。單月新增 69 萬個職位空缺，創 2021 年 7 月以來最大增幅；其中，增加最多的在專業和商業服務以及教育和醫療服務。

職位空缺與失業人口比例為 1.5 與上個月持平。自願離職率保持在 2.3%，顯示美國人目前卻乏離職後找到新工作的信心，因而不願輕易離職。克利夫蘭 Fed 總裁 Mester 表示，油價上漲恐導致通膨回溫，因而認為今年應該再升一碼，並降利率維持在高檔一段時間，使通膨回到 2% 目標。

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二、美股盤前關注重點

1. 通用汽車 Q3 業績增長 21%，皮卡和新 SUV 推動銷售增長：通用汽車 (GM.US) 昨日公布第三季銷量，三季度銷量成長 21.4%，共計 674,336 輛汽車，去年同期為 555,580 輛，今年以來售出近 200 萬輛汽車，2023 年整體成長 19.3%，通用汽車預期今年在美國的汽車市占率將增加半個百分點至 16.7%。

通用汽車 Q3 的傳統汽車和電動車相比，第三季度電動車銷量略高於 20,000 輛，其中 Bolt 銷量為 15,835 輛，較 Q2 增長 13%，但低於第一季度。而 Ultium 的銷量則相對較低，但在本季度似乎有改善，通用汽車在第三季交付了 1,167 輛悍馬，幾乎是去年同期的三倍。而凱迪拉克是通用汽車品牌中增幅最小的，該季度總銷量增長 6% 至 35,638 輛，其中 XT4、XT5 和 XT6 SUV 銷量均出現下滑。

本季平均交易價格為 50,553 美元，較去年同期下降 500 美元。本季末經銷商庫存小幅增加至 442,586 輛，較第二季末約為 412,285 輛，為 2020 年第三季以來的最高水準。

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2. Google「Made By Google」活動今晚登場：谷歌 (GOOGL.US) 今晚將推出「Made By Google」活動，預期將推出旗艦產品 Pixel8 和 8 Pro，以及首款智慧手表 Pixel Watch 2，和 Pixel Buds Pro2 的更新版本。對於今晚將推出的新品，有外媒已將谷歌新品報價外洩，256 GB Pixel 8 的售價為 759 美元，儲存空間翻倍需要再 60 美元；256 GB 的 Pixel 8 Pro 售價為 1,059 美元。升級到 512 GB 的價格為 120 美元；Pixel Watch 2 的定價維持不變，Wi-Fi 版售價為 349 美元，LTE 版售價為 399 美元。

3. 微軟開放所有 DALL-3 模型給所有 Bing Chat 用戶：微軟昨日於官網中宣布 OpenAI 最新的 DALL-3 模型將對所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用戶開放，DALL-3 模型為 OpenAI 圖像生成模型的第三個版本。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)