老債王葛洛斯：買入美地區性銀行股大賺 是時候減持了

曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 表示，在 3 月份銀行業危機，自己大舉買入美國地區銀行股，如今他決定出售所持有的大部分股份。

葛洛斯在推文中表示，這一投資決定幫助他賺了很多錢，而現在時候減持 80% 的股份了。

先前，葛洛斯就曾表示自己將投資於規模較小的銀行，因為它們提供了誘人的長期投資價值，買進 Western Alliance Bancorporation (WAL-US)、PacWest Bancorp (PACW-US) 等個股。此外，他也將資金投入追蹤地區性銀行股表現的 S&P Regional Banking ETF(SPDR-US)，自那時起該基金已上漲 14%。

葛洛斯當時也強調，無可否認，若是經濟衰退發生，地區經濟將會面臨週期性問題，但如今他長期以來希望擁有一家銀行的渴望，終於可以通過公開市場實現，並且許多小規模銀行可能會被帶規模的銀行溢價收購。」

葛洛斯的預言似乎成真，今年早些時候美國聯邦政府已介入拯救其他銀行和經紀商銷售，而金融控股公司加州銀行 (BANC-US) 本週二 (25 日) 盤後正式宣布收購區域銀行 PacWest Bancorp (PACW-US)，兩家銀行盤後股價噴漲。

原先，受到 3 月矽谷銀行無預警倒閉衝擊，區域銀行接連暴雷，PacWest 一直苦苦掙扎，尋求一系列策略選項，包括出售、分拆或募資等行動，強化其資產負債表。

避險基金大佬 Bill Ackman 先前也說，區域銀行股交易並非完全沒風險，但提供非常具有吸引力的不對稱性。他認為聯準會降息後，這將會變成一筆更好的投資，直言美國小型銀行體系的重要性並不低於美國大型銀行，甚至更重要。