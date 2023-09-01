美股銀行股8月下跌8.8% 危機尚未過去

美股 KBW 銀行指數 8 月下跌 8.8%，創下春季地區銀行危機爆發以來最糟糕單月表現。

KBW 指數重回 3 月水平，當時矽谷銀行和 Signature 銀行倒閉，恐慌籠罩了整個銀行業。投資人對銀行股一直持謹慎態度，因爲銀行業正面臨着越來越嚴格的監管和越來越高的存款成本，同時信貸可能出現疲軟，尤其是商業房地產。

而在 8 月，評級機構調降一大批銀行股評級，加上 Fed 利率路徑不確定性等因素，更加劇了投資人的擔憂。

Piper Sandler 分析師席佛思 (R. Scott Siefers) 表示：「情況正在慢慢變得更明朗，但總而言之，很多事情還需要一段時間才能讓投資人真正感到放心。」「利率路徑還需要再更確定一點，整個經濟的道路也都更需要確定一點。」

銀行業也需要發揮自己的能力，以在謹慎的投資人應對銀行業困境時給予更多指引。

席佛思指出：「理想情況下，個別銀行層面可能比較會有更好的指引，以了解這些銀行打算如何應對某些監管干預。」

今年以來，由於矽谷銀行和 Signature 銀行倒閉引發存款戶倉皇出逃，銀行股承壓。雖然銀行類股已經從 5 月第一共和銀行崩潰時觸及的低點反彈，但 KBW 銀行指數今年以來仍下跌約 19%，遠遜於標普 500 指數 17% 的漲幅。

本月稍早，穆迪評級下修了 10 家銀行評級，並表示可能下修幾家主要銀行的評級。2 周後，標普全球評級也調降了幾家銀行評級。

席佛思表示，這些評級報告提醒人們，銀行股復甦仍有很長一段路要走。

美國監管機構 7 月下旬公布了備受關注的與《巴塞爾協議 III》相關的改革方案，將推動大型銀行遵守更嚴格的資本規定。本周提出的另一項方案將要求資產低於 1000 億美元的銀行發行足夠的長期債券，以彌補嚴重壓力情況下的資本損失。

雖然資金已開始回流到金融股，但其中大部分流向了包括信用卡發行商和金融科技股在內的金融服務公司，流向銀行股的資金較少。

美國銀行策略師霍爾 (Jill Carey Hall) 團隊表示，美國銀行的客戶上周連續第 4 周向金融業注入資金，連續買入時間在所有類股中最長。

但他表示，「在檢視共同基金在金融類股的曝險部位時，它們的部位大多是銀行以外的其他領域。