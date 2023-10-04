分析師：iPhone15恐怕不如預期 下調蘋果評級

蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone 15 才剛上市，美國券商 KeyBanc Capital Markets 卻下調該公司股價評級，主因是 iPhone 銷售成長可能會放緩，並且股價目前已經偏高。

KeyBanc 分析師 Brandon Nispel 在一份報告中，將蘋果的股票評級由「優於大盤」降至「同於大盤」。他指出，由於消費者支出放緩，iPhone 在美國市場的銷售可能會陷入困境，因此下調蘋果的評級。

Nispel 也說道，雖然 iPhone 15 Pro Max 的早期需求優於預期，似乎反映出用戶正在從 iPhone 15 Pro 系列轉向。但是，雖然這將有助於蘋果提高平均售價，但整體銷售量變化不大。

相對於 Nispel 的悲觀評價，Wedbush 分析師 Daniel Ives 則表示，市場早期反應熱烈，他對蘋果股票的評級為「跑贏大盤」，目標價為 240 美元。

他估計，印度的預訂量較去年同期增長約 25%，而中國的預訂量則更為強勁。 「我們相信，市場份額會增加。儘管外界有愈來愈多的懷疑，但蘋果在中國的 iPhone 15 周期仍將保持穩定。」

天風國際分析師郭明錤先前曾表示，iPhone 15 Pro Max 是推升 iPhone 今年第四季事業成長的最大推手。iPhone 15 Pro Max 今年訂單已上修到 3,500 萬部，高於去年 iPhone 14 Pro Max 的 2,800 萬部出貨，

iPhone 15 Plus 因預期低，反而因銷售結果沒那麼差而可能增加訂單。iPhone 15 與 iPhone 15 Pro 則均低於預期，他預測，如果蘋果不降價銷售，有可能會砍單。

儘管市場對高利率擔憂引發科技股拋售，蘋果股價仍在今年上漲 33%，不過近期已較 7 月的歷史高點回落超過 12%。